Пилотажная группа «Звезда» выступила в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 сентября состоялось выступление пилотажной группы «Звезда» (6+). Во время авиашоу зрители увидели проход строем из пяти самолетов, групповой пилотаж в исполнении четверки самолетов, парный встречный пилотаж на Як-55 и соло-выступления пилотов.
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