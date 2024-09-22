Пилотажная группа «Звезда» выступила в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 сентября состоялось выступление пилотажной группы «Звезда» (6+). Во время авиашоу зрители увидели проход строем из пяти самолетов, групповой пилотаж в исполнении четверки самолетов, парный встречный пилотаж на Як-55 и соло-выступления пилотов.