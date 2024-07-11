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Neuralink собирается внедрить имплант в мозг второму пациенту в этом месяце В ко...

Neuralink собирается внедрить имплант в мозг второму пациенту в этом месяце В ко...

Neuralink собирается внедрить имплант в мозг второму пациенту в этом месяцеВ конце июня стало известно, что стартап Илона Маска (Elon Musk) Neuralink был вынужден отказать в проведении операции по установке импланта в мозг второго пациента в своей истории из-за проблем со здоровьем у кандидата.

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