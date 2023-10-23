Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с главным муфтием Узбекистана

Встреча председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова и председателя управления мусульман, главного муфтия Узбекистана Нуриддина Холикназарова, прошла в Муфтияте Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба правительства Дагестана 23 октября в своем Telegram-канале.
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