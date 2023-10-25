В Питере создали эффективный способ лечения распространенных опухолей мозга детей

Ученые из Санкт-Петербургского НЦМУ "Центр персонализированной медицины" доказали эффективность нового режима химиотерапии при лечении эмбриональных опухолей центральной нервной системы у детей, в число которых входит медуллобластома.
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