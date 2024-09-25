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Царьград

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Сладкое — можно. Врачи составили список продуктов, снижающих уровень сахара в крови

Сладкое — можно. Врачи составили список продуктов, снижающих уровень сахара в крови

Список возглавила жирная морская рыба.Гастроэнтеролог Галина Барташевич, диетолог Ирина Торопыгина и эндокринолог Ольга Павлова перечислили продукты, которые могут помочь снизить уровень глюкозы в крови.

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