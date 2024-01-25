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Несекретные материалы

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Дети мигрантов играли в гестапо…

Дети мигрантов играли в гестапо…

В Бутово дети мигрантов с ножом напали на соседа в подъезде ЖК «Эталон-сити» — мужчина находится на ИВЛ в реанимации, а несовершеннолетних, кошмарящих ЖК уже два года, отпустили домой В одном из кварталов ЖК «Эталон-сити» ребенок мигранта и его брат напали на местного жителя — 12-летний мальчик, вооруженный ножом, избил мужчину, который в результате потерял много крови и попал на ИВЛ в реанимацию.

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