Архангелогородец потерял доступ к Госуслугам, решив получить «перерасчёт пенсии»

Мужчина 1958 года рождения обратился в полицию и рассказал, что аферисты представились сотрудниками Пенсионного ФондаПо словам потерпевшего, ему позвонила девушка (якобы из ПФР) и сообщила, что он имеет право на перерасчёт пенсии.
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