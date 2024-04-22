Архангелогородец потерял доступ к Госуслугам, решив получить «перерасчёт пенсии»

Мужчина 1958 года рождения обратился в полицию и рассказал, что аферисты представились сотрудниками Пенсионного ФондаПо словам потерпевшего, ему позвонила девушка (якобы из ПФР) и сообщила, что он имеет право на перерасчёт пенсии.