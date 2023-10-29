Из-за беспорядков в Махачкале пострадали полицейские и гражданские

В дагестанском Минздраве поделились информацию о том, что из-за действий собравшейся на территории махачкалинского аэропорта толпы оказались ранены сотрудники правоохранительных ведомств и обычные граждане.
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