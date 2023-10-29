Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ага не наказывать их, а как насчёт раненых полицейских, а как насчёт разграбленых  бутиков в аэропорту, а как разбито...Нурмагомедов подд...
  • Зоя Копань
    Аффтор не понятно, так что и арабские страны "помогают" Окраине?NRC: Арабские стр...
  • Сергей
    а линию красную  намалевать забыла???  стыдоба...Захарова заявила,...

Из-за беспорядков в Махачкале пострадали полицейские и гражданские

Из-за беспорядков в Махачкале пострадали полицейские и гражданские

В дагестанском Минздраве поделились информацию о том, что из-за действий собравшейся на территории махачкалинского аэропорта толпы оказались ранены сотрудники правоохранительных ведомств и обычные граждане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх