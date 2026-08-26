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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лады» Зубов: «Нам нужна команда-звезда. Если кто-то будет чувствовать себя звездой, нам не по пути. Дальше пойдут те, кто будут биться»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал о своих требованиях к игрокам.  – Вы проводите первую предсезонку в качестве главного тренера с 2017 года.

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