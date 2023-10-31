Евродепутат Шидло: изменения в договорах о ЕС снизят роль НАТО в Европе

Депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии "Право и справедливость", бывший премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что вносимые изменения в договора о Европейском союзе (ЕС) направлены на снижение роли НАТО в Европе и, вероятно, на вывод войск США из стран объединения.