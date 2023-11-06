"Владимирводоканал" сливал в Клязьму неочищеные сточные воды

В сбросах в реку Клязьму в черте Владимира найдены нитриты, нитраты, сульфаты и прочие загрязнения."Владимирводоканал" сбрасывал в реку Клязьму неочищенные сточные воды, выяснила природоохранная прокуратура Владимирской области.
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