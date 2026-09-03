Путин назвал обеспечение комфортной жизни россиян важнейшей задачей

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить условия для комфортной жизни людей как в крупных промышленных центрах и региональных столицах, так и в малых городах и сельской местности.
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