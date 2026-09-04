Зицер призвал не ставить некомпетентных ветеранов СВО на руководящие должности

Кандидат в депутаты Госдумы Александр Зицер от партии «Новые люди» заявил на дебатах, что выступает против трудоустройства некомпетентных участников специальной военной операции (СВО) на руководящие должности.
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