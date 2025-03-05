Подвинуть и ВАЗ, и ГАЗ: Sollers готовит целый ряд новинок в 2025 году

За три года под санкциями не всем автозаводам удалось перезапуститься с китайскими автомобилями. Открыто выпускают продукцию и расширяют модельную линейку единицы: снимает сливки разве что тульский завод Haval, которому не хватает производственных мощностей.
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