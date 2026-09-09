В Рязани УК обязали отремонтировать многоквартирный дом через суд

Суд установил, что 20 июня 2025 года Госжилинспекция Рязанской области вынесла предписание о восстановлении частичного обрушения облицовочной кирпичной кладки у балконов многоквартирного жилого дома № 30 по ул.
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