Россиян предупредили о новых хитроумных схемах мошенников перед 8 Марта

Перед 8 Марта эксперты в области кибербезопасности фиксируют рост интернет-мошенничества. Специалисты предупреждают: злоумышленники не только крадут деньги, но и получают доступ к личной информации пользователей, что делает их атаки особенно опасными, пишут «Известия».