Хаматова призналась, что скучает по России

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию, поделилась своими мыслями о возможности возвращения в МосквуАктриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию, поделилась своими мыслями о возможности возвращения в Москву.
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