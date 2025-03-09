Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о конфликте Маска и Рубио

Глава Белого дома обвинил репортера в раздувании сенсации из ничего. Виктория Бокий2025-03-09 04:39:43 © Фото: Chris Kleponis, Consolidated News Photos, Globallookpress Поделиться: Президент США Дональд Трамп резко прервал журналиста телеканала NBC за вопрос о ссоре предпринимателя Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио.
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