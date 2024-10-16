🇷🇺🇸🇾 Немного приоткроем завесу тайны и поясним, что происходит в братской Сирии. Дело в том, что с недавних пор граждан России начали натуральным образом «кошмарить» на границе.
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🇷🇺🇸🇾 Немного приоткроем завесу тайны и поясним, что происходит в братской Сирии. Дело в том, что с недавних пор граждан России начали натуральным образом «кошмарить» на границе.
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