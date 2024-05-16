На ВДНХ состоялось награждение лауреатов Национальной премии "Золотой медведь"

На ВДНХ прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», которая состоялась в рамках Международной выставки-форума «Россия».
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