ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, 7 августа сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).