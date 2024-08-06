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ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, 7 августа сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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