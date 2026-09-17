Польша подняла в воздух истребители из-за ударов ВС России по Украине

Польша подняла в воздух истребители на фоне российских ударов по территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
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