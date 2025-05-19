Сотрудники УВМ МВД по ЧР обсудили нововведения в миграционном законодательстве с иностранными гражданами, пребывающими (проживающими) на территории Чеченской Республики

Сегодня в Управлении МВД по ЧР состоялась встреча сотрудников подразделения с иностранными гражданами, пребывающими (проживающими) на территории Чеченской Республики.
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