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Британка пырнула мужа ножом во время разговора с дочерью

Британка пырнула мужа ножом во время разговора с дочерью

В Британии пенсионерка пырнула мужа ножом, разговаривая с дочерью по телефону. Об этом пишет Mirror. В день преступления 70-летняя Кристин Роул из графства Девон разговаривала по телефону с дочерью и внезапно ударила своего мужа Иэна, который проходил мимо, ножом между лопаток.

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