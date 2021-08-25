Ребенок в детсаду. А жена на работу так и не вышла. Есть надежда ее исправить? Или тут только денег лишать

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяРебенок в детсаду. А жена на работу так и не вышла. Есть надежда ее исправить? Или тут только денег лишать Петя в последнее время очень семейной жизнью не был доволен. И разводиться ему уже хотелось.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаум НаумовБаба тоже человек и должна развиваться, а бездельничая дома, баба лишь деградирует. Дуру словами не убедить, только развод может ей помочь осознать и начать развиваться.Комментировать
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