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Ребенок в детсаду. А жена на работу так и не вышла. Есть надежда ее исправить? Или тут только денег лишать

Ребенок в детсаду. А жена на работу так и не вышла. Есть надежда ее исправить? Или тут только денег лишать

Петя в последнее время очень семейной жизнью не был доволен. И разводиться ему уже хотелось.

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Наум Наумов
Баба тоже человек и должна развиваться, а бездельничая дома, баба лишь деградирует. Дуру словами не убедить, только развод может ей помочь осознать и начать развиваться.

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