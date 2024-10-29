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Глава ВОЗ Гебрейесус: запрет БАПОР будет иметь разрушительные последствия

Глава ВОЗ Гебрейесус: запрет БАПОР будет иметь разрушительные последствия

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность решением о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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