В двух десятках домов прорвало трубы после гидроудара на выводе ТЭЦ-4

Минимум в 22 жилых домах Новосибирска лопнули трубы. Вода хлынула с верхних этажей в подвалы. Коммунальная авария, произошедшая утром 30 октября, затронула 640 объектов в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска.
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