Его жена, риелтор из Ижевска, была арестована за мошенничество на сумму 12 миллионов рублей

Его жена, риелтор из Ижевска, была арестована за мошенничество на сумму 12 млн рублей. По версии следствия, с 2021 по 2024 год она участвовала в групповом предварительном сговоре, занимаясь мошенничеством при получении выплат многодетным семьям.