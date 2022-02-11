«петербургский дневник»: «Зенит» в матче с «Бетисом» защитит крыша. Остается вопрос со зрителями»

Матч Лиги Европы с «Бетисом» не только станет для «Зенита» возможностью прыгнуть выше головы и показать, что с зимы 2019-го команда, беспросветно проигравшая тогда «Вильярреалу», заметно выросла, но и даст возможность поговорить о чем-то другом, кроме затянувшейся зимы.