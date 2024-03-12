"Вошёл я не в те двери в моей творческой карьере". Филипп Киркоров спел на телевидении о скандале вокруг "голой" вечеринки

Филипп Киркоров, которому удалось восстановить карьеру после "отмены" на фоне участия в скандальной "голой" вечеринке, выступил в шоу "Звёзды" на телеканале НТВ с переделанной песней Людмилы Гурченко "5 минут".
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