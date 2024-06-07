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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» сообщил Сафонову и Доннарумме, что разделения на основного и запасного вратарей не будет. Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет

Напомним, к переходу во французский клуб близок вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. По информации L’Equipe, «ПСЖ» в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.

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