«ПСЖ» сообщил Сафонову и Доннарумме, что разделения на основного и запасного вратарей не будет. Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет

Напомним, к переходу во французский клуб близок вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. По информации L’Equipe, «ПСЖ» в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.
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