Завершилось кругосветное путешествие мореплавателей из Сибири

Сегодня в Кронштадте завершилось впечатляющее кругосветное путешествие, длившееся 3,5 года, экспедиции Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, названной «По пути русских кругосветных мореплавателей».
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