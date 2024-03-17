Все кандидаты в президенты РФ признали победу Владимира Путина на выборах

За сообщениями из Центризбиркома (ЦИК) пристально следили во всех штабах кандидатов. Дебютант выборов президента России — Владислав Даванков заявил, что для него имеет значение не столько занятое место, сколько поддержка избирателей.
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