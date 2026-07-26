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Аргументы и Факты

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Новые европейские банкноты высмеяли в соцсетях

Новые европейские банкноты высмеяли в соцсетях

В социальных сетях высмеяли возможный дизайн банкнот евро следующего поколения. Пользователи начали публиковать мемы и собственные варианты купюр после того, как Европейский центральный банк представил десять проектов и предложил жителям ЕС принять участие в выборе.

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