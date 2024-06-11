В Петербурге отменили плату за детские сады: когда

Все государственные детские сады в Петербурге станут бесплатными. Рассказываем, что известно.Санкт-Петербург с 1 сентября текущего года станет первым русским регионом, где будет отменена плата за детские сады для всех семей.
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