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Житель Кубани стал очевидцем чудовищного теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл"

Житель Кубани стал очевидцем чудовищного теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл"

Мужчина находился в отеле, прямо в здании торгового центра, когда туда ворвались террористы.Тренер танцевально-спортивного клуба приехал на турнир по бальным танцам из Краснодарского края вместе со своими подопечными.

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