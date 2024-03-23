Житель Кубани стал очевидцем чудовищного теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл"

Мужчина находился в отеле, прямо в здании торгового центра, когда туда ворвались террористы.Тренер танцевально-спортивного клуба приехал на турнир по бальным танцам из Краснодарского края вместе со своими подопечными.
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