Digi24: правоохранители в Бухаресте разогнали акцию протеста пастухов

Правоохранители в Бухаресте, применив слезоточивый газ, разогнали митинг пастухов, которые пытались пробиться к офису Национального управления санитарно-ветеринарного контроля и пищевой безопасности (ANSVSA).
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