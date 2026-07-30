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Digi24: правоохранители в Бухаресте разогнали акцию протеста пастухов

Digi24: правоохранители в Бухаресте разогнали акцию протеста пастухов

Правоохранители в Бухаресте, применив слезоточивый газ, разогнали митинг пастухов, которые пытались пробиться к офису Национального управления санитарно-ветеринарного контроля и пищевой безопасности (ANSVSA).

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