Дрэймонд Грин получил растяжение связок голеностопа после того, как наступил на ногу Джонатана Куминги на тренировке

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил растяжение связок голеностопа левой ноги. Как информирует журналист ESPN Марк Джей Спирс со ссылкой на самого Грина, 4-кратный чемпион получил повреждение после того, как наступил на ногу Джонатана Куминги на тренировке команды.