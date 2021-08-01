Сердце у кошки может быть еще добрее, чем у человека. Не верите? Тогда прочитайте эту историю!

Уши, лапы, хвостВ мире животныхСердце у кошки может быть еще добрее, чем у человека. Не верите? Тогда прочитайте эту историю!Эта история повествует о существе, которое в любой момент готово согреть и утешить того, кто в этом нуждается.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМюмзикНеудивительно, животные более добры и милосердны, чем люди, уничтожающие ихЮрий КашинДобрый котик ты умница иблагодарность ветеринарам за спасение такого замечательного другаNikolay StepanovНаверно, в честь его на Мальте появилась компания Чёрный Кот, выпускающая банковские карты Blackcatcard с его портретом на карте, присылающая карты по заказу бесплатно.Елена СоколоваДоброта спасёт мир.татьянаГОСПОДЬ подарил котику 9 жизней.........живи долго с добрыми людьми.Vladimir LioubimcevМы знаем, что КОТИКИ - самые добрые и хорошие создания!! Мы любим их...Элеонора КоганРадаменес уникальный котик с Большим и Добрым Сердцем!!!!Здоровья ему и долголетия!!!Комментировать
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