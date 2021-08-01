Уши, лапы, хвост

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Сердце у кошки может быть еще добрее, чем у человека. Не верите? Тогда прочитайте эту историю!

Сердце у кошки может быть еще добрее, чем у человека. Не верите? Тогда прочитайте эту историю!

Эта история повествует о существе, которое в любой момент готово согреть и утешить того, кто в этом нуждается.

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Мюмзик
Неудивительно, животные более добры и милосердны, чем люди, уничтожающие их
Юрий Кашин
Добрый котик ты умница иблагодарность ветеринарам за спасение такого замечательного друга
Nikolay Stepanov
Наверно, в честь его на Мальте появилась компания Чёрный Кот, выпускающая банковские карты Blackcatcard с его портретом на карте, присылающая карты по заказу бесплатно.
Елена Соколова
Доброта спасёт мир.
татьяна
ГОСПОДЬ подарил котику 9 жизней.........живи долго с добрыми людьми.
Vladimir Lioubimcev
Мы знаем, что КОТИКИ - самые добрые и хорошие создания!! Мы любим их...
Элеонора Коган
Радаменес уникальный котик с Большим и Добрым Сердцем!!!!Здоровья ему и долголетия!!!

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