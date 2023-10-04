Четыре района Брянской области обстреляны кассетными боеприпасами из РСЗО

Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области были обстреляны вооруженными силами Украины кассетными боеприпасами с применением реактивной системы залпового огня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз 4 октября в Telegram-канале.
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