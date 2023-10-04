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Четыре района Брянской области обстреляны кассетными боеприпасами из РСЗО

Четыре района Брянской области обстреляны кассетными боеприпасами из РСЗО

Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области были обстреляны вооруженными силами Украины кассетными боеприпасами с применением реактивной системы залпового огня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз 4 октября в Telegram-канале.

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