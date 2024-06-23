Пол Уилан призвал США сделать все для возвращения на родину его и Гершковича

Американец Пол Уилан, которого в России осудили на 16 лет по делу о шпионаже, попросил у властей США принять решительные меры для возвращения на родину его самого и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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