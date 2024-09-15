В России с сентября изменился размер некоторых судебных госпошлин: при подаче искового заявления имущественного характера при цене иска до 100 тысяч рублей, придётся оплатить госпошлину 4 тысячи, сейчас её размер 800 рублей; заявление о расторжении брака обойдётся в 5 000 рублей, вместо прежних 650; размер госпошлин при регистрации права собственности на земельный участок увеличится с 350 до 700 рублей; за пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам придётся заплатить 10 тысяч рублей.