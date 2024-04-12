В петербургском ТРЦ «Галерея» появился новый руководитель

Новым главой ООО «Строительная компания «Бриз», которая управляет ТРЦ, назначена Наталия Боровская. В среду, 10 апреля, Наталья Боровская заняла пост главы ООО «Строительная компания «Бриз», которая управляет ТРЦ «Галерея», сообщает МК со ссылкой на базу СПАРК.
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