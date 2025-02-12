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Voyantis стремится помочь компаниям оценить ценность своих клиентов

Voyantis стремится помочь компаниям оценить ценность своих клиентов

Сколько стоит клиент для компании? Это вечный вопрос. Чтобы ответить на него, отделы по работе с клиентами и продажам часто вынуждены использовать электронные таблицы и другие методы ручного анализа данных.

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