Voyantis стремится помочь компаниям оценить ценность своих клиентов

Сколько стоит клиент для компании? Это вечный вопрос. Чтобы ответить на него, отделы по работе с клиентами и продажам часто вынуждены использовать электронные таблицы и другие методы ручного анализа данных.
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