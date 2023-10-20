В HMS создали антитело для защиты от деменции, имитирующее действие редкой мутации

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (HMS) использовали мутацию, которая защитила от деменции женщину с высоким риском болезни Альцгеймера, для создания антитела, направленного на профилактику этого заболевания.
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