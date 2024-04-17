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Цыденов заявил о 600 затопленных приусадебных участках в Бурятии

Цыденов заявил о 600 затопленных приусадебных участках в Бурятии

В Бурятии оказались затопленными примерно 600 приусадебных участков.Глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что из-за осложнения паводковой ситуации межмуниципальный режим ЧС ввели в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.

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