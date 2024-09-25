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Кассетные бомбы вошли в новый пакет американской помощи Украине

Кассетные бомбы вошли в новый пакет американской помощи Украине

В новый новый пакет американской военной помощи Украине вошли кассетные бомбы, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), а также ракеты для противотанкового комплекса Javelin.

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Комментарии
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M
Malina
А не пора ли касетными снарядами накрыть госдепартамент??  Чтоб не воняло на весь мир!!!
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16 час.

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