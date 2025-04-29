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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точности удара по противнику и его полном униятожении.

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