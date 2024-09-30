Когда в семье Ирины Понаровской произошла трагедия и из жизни ушел ее 39-летний сын Энтони Родд, на связь с общественностью вышла приемная дочь артистки, которая недолго была членом ее семьи, ведь после какого-то времени дома девочку вновь отдали на воспитание государству.