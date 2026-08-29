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Газета.ру

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Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы

Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы

Закрытие малых образовательных учреждений является неэффективным решением для России, поэтому важно развивать систему наставничества и оказывать поддержку крупным учебным заведениям, которые могли бы помочь коллегам в сельских районах.

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