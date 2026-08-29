Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы

Закрытие малых образовательных учреждений является неэффективным решением для России, поэтому важно развивать систему наставничества и оказывать поддержку крупным учебным заведениям, которые могли бы помочь коллегам в сельских районах.
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